«Мы обязательно победим». Контрнаступление ВСУ достигнет всех целей — Данилов

20 марта, 12:30
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал публикацию Politico о контрнаступлении ВСУ, где журналисты описывают два возможных сценария украинской операции.

В интервью Наталье Мосейчук Данилов рассказал, как происходит обсуждение контрнаступления и почему не стоит прислушиваться к западным СМИ.

По его словам, контрнаступление обсуждается в абсолютно закрытом режиме и в крайне ограниченном круге лиц.

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На вопрос, что будет, если весенне-летнее наступление не достигнет своих целей, секретарь СНБО ответил: «Во-первых, „если“ у нас быть не может — мы обязательно победим. Во-вторых, я не понимаю, откуда у Politico такая информация, потому что все это обсуждается в абсолютно закрытом режиме в присутствии президента и круг лиц, которые склоняются над картами, крайне ограничен. Не все члены Ставки присутствуют при данном процессе. Я не думаю, что это издание на сегодня владеет полностью всем объемом информации. На сегодня никто не знает дату, когда будут приниматься те или иные решения и как будут выглядеть те или иные процессы».

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Алексей Данилов Война России против Украины

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