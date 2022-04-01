«Не мы, но так может быть по всей РФ». Данилов ответил на обвинения России о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде

1 апреля, 20:40
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Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов опроверг заявления РФ о том, что Украина причастна к пожару на нефтебазе в Белгороде.

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«Они говорят, что мы это сделали. По нашей информации, это не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ», — сказал он в эфире телемарафона.

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Также Данилова прокомментировал заявления представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что взрыв на нефтебазе в Белгороде «не способствует» переговорам Украины и России.

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«Это не способствует переговорам, а способствует ли переговорам убийство наших детей, наших женщин? Это какие-то больные люди знаете. Я вообще не понимаю, как и про что с ними можно договариваться», — добавил Данилов.

Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенную в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, однако в городе выстроились очереди за топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания якобы стал авиаудар украинских военных с вертолетов.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   СНБО Российская агрессия Война в Украине Белгород Нефтебаза Алексей Данилов

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