Данилов ответил на истерику Медведева: Возвращение Крыма будет сразу, без попыток

28 июня, 14:05
Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Крым — это украинская территория и он обязательно будет возвращен.

Об этом он написал у себя в Twitter в ответ на истеричные угрозы заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

«Хочу успокоить господина Медведева: „Крым ваш“ может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток, сразу», — отметил Данилов.

Видео дня
https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1541720154052124672

Ранее Медведев заявил, что «любая попытка посягнуть» на оккупированный страной-агрессором Крым будет считаться объявлением войны России.

https://www.youtube.com/embed/q6C2R-BOEVI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Крым Дмитрий Медведев Украина Алексей Данилов

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