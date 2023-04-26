«Проявление бессилия и страха». Данилов отреагировал на «истерические ядерные заявления» РФ

26 апреля, 12:44
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Российское руководство прибегает к ядерным угрозам, поскольку осознает, что их оккупационные войска терпят поражение на фронте в Украине.

Об этом в Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Любые угрозы РФ по применению ядерного оружия — это проявление бессилия и страха», — отметил он.

По словам секретаря СНБО, чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут звучать «истерические „ядерные“ заявления», поскольку в Кремле понимают неотвратимость поражения и неизбежность расплаты.

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Накануне очередные ядерные угрозы прозвучали из уст Дмитрия Медведева, который заявил, что ядерное оружие — это якобы и есть та самая «скрепа», которая соединяет РФ воедино.

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Заявление Путина подверг критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   СНБО Ядерное оружие Ядерная угроза Алексей Данилов Война России против Украины

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