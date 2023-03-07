РФ пытается дестабилизировать Украину. Данилов прокомментировал слухи о «конфликте» между Зеленским и Залужным

7 марта, 13:05
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя информацию о якобы "конфликте" между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным касательно обороны Бахмута, заявил, что РФ пытается посеять раздор среди украинцев.

«Я хочу сказать, что некоторым очень хочется, чтобы у нас здесь был раздор. Хочу указать, что одним из вопросов, которые РФ всегда задавала, является внутренняя дестабилизация», — сказал он в эфире телемарафона.

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Данилов добавил, что Россия не может победить Украину военным путем, поэтому для нее вопрос внутренней дестабилизации очень важен.

«Сегодня в России рассматривается вопрос так называемого Минска-3, они делают для этого все возможное и невозможное», — сказал он.

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Издание Bild со ссылкой на свои источники сообщало, что у президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного возникли разногласия по поводу дальнейших действий украинских войск в районе Бахмута.

Собеседники Bild в политическом руководстве Украины утверждают, что еще несколько недель назад Залужный рекомендовал Зеленскому подумать об отводе сил обороны Украины из Бахмута «по тактическим соображениям».

Впоследствии Зеленский опроверг публикацию Bild о том, что якобы между ним и Залужным есть разногласия по Бахмуту.

В своем вечернем видеообращении президент подчеркнул, что на Ставке главнокомандующего заслушал и Залужного, и командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

«Бывает, к сожалению, много дезинформационных сообщений от тех, кто даже слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне. Но что-то там утверждает о каких-то решениях по обороне», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=0DDAwj_8rCs
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Зеленский Алексей Данилов Валерий Залужный Война России против Украины

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