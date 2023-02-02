«Это только начало». Данилов прокомментировал масштабные обыски, увольнения и подозрения

2 февраля, 08:12
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя масштабные обыски, увольнения и подозрения, заявил, что Украина находится в начале пути очищения от «забывших о чести людей».

«Это (обыски, проведенные 1 февраля — ред.) только начало активных действий и работы, которая отрабатывалась месяцами для того, чтобы собрать доказательную базу по всем этим элементам», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, мы «находимся в начале большого пути очищения нашей страны от людей, которые забыли, что такое честь, государство и страна и занимались безобразием, в частности, во время войны».

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Данилов рассказал, что в СНБО есть так называемое «санкционное досье».

«Все отслеживается. Если кто-то считает, что он может помогать людям, на которых наша страна наложила санкции, он глубоко ошибается», — сказал он.

1 февраля обыски прошли у бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского, представителей Государственной налоговой службы, в том числе ее киевского руководства, и нардепа-застройщика от запрещенной ОПЗЖ Вадима Столара.

https://www.youtube.com/watch?v=ePcZ2TVz2Fw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обыск Алексей Данилов Война России против Украины

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