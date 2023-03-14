«Не соответствуют действительности». Данилов опроверг заявления СМИ про проблемы с контрнаступлением ВСУ 14 марта, 22:23 Алексей Данилов (Фото:Офис президента Украины)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что информация западных СМИ о якобы «пессимизме среди бойцов ВСУ» и проблемах в будущем контрнаступлении не соответствует действительности.

«Все это не соответствует действительности, на сегодня начинается новый этап… Да, есть сложная ситуация. Мы уже больше года ведем войну против большой страны, большой по территории, но не по разуму. Понимаем, что нам будет сложно, и понимаем это с самого начала», — сказал Данилов в эфире телемарафона.

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Таким образом он прокомментировал статью в американской газете The Washington Post о том, что в украинской армии растет пессимизм из-за больших потерь и отсутствия опытных военных.

«Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля (2022 года — ред), когда они все единогласно нам здесь рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держаться. Они нас уже заранее записывали в проигравшую страну», — напомнил Данилов.

Секретарь предположил, что подобная информация в СМИ может появляться на фоне того, что РФ пытается навязать разделение Украины по «корейскому» сценарию мирного урегулирования.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.