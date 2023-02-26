«Никто не мог дать точных прогнозов». Данилов объяснил, почему украинцев не предупредили о вторжении РФ 26 февраля, 21:29 Данилов объяснил, почему украинцев не предупреждали о полномасштабном вторжении в феврале 2022 года (Фото:Офис президента Украины)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что было несколько сценариев начала войны, поэтому никто не мог дать точных прогнозов, когда начнется наступление РФ.

«У нас было несколько сценариев по поводу начала войны. Нас сначала пугали, что она будет начинаться… Помните, когда еще весной [2021 года] собирал Путин эти орды, и нам постоянно говорили, что, смотрите, они сейчас на вас пойдут. Затем последовала встреча Путина с президентом США [16 июня 2021 года в Женеве]. Затем последовало какое-то смягчение всех этих вещей. Они говорили, что у нас это такое обучение. Потом нам стали говорить, что это будет в ноябре, потом в декабре, потом называли 15 января. Этих дат было очень и очень много», — сказал Данилов во время марафона Радио Свобода.

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"Крайняя , когда мы поняли, что это было на 22-е, это когда мы уже имели после вторжения картину, карту псковских десантников, одной из частей псковских десантников, которая непосредственно должна была заходить по тому маршруту, который был на этой карте", - добавил он.

Данилов подчеркнул, что 24 февраля 2022 года не является началом войны, потому что она началась тогда, когда Путин вторгся в украинский Крым.

"К большому сожалению, в то время никакого отпора со стороны Украины они не получили. Обнаглели и пошли дальше", — добавил он.

Ранее Данилов также говорил, что украинцев не предупредили о войне, потому что не могли допустить массовую панику.

В то же время, по его словам, заявления о том, что страна не готовилась к войне, не соответствуют действительности, но власти не могли открыто сказать о подготовке обществу.

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью BBC рассказал, что до последнего считал, что Россия все же не решится на полномасштабное вторжение, но, несмотря на это, Украина готовилась заранее.

Он подчеркнул, что говоря с лидерами некоторых ведущих европейских государств, они рассказывали о своих звонках российскому диктатору Владимиру Путину, уверявшему их, что якобы не пойдет в наступление.

В то же время, по словам президента, Британия и США «давали сигналы», что полномасштабное вторжение все же произойдет. Однако когда он просил об оружии для ВСУ и превентивных санкциях против РФ, партнеры на это не соглашались.

В августовском интервью Washington Post Зеленский также заявлял, что хотя украинские власти предупреждали о российском вторжении, однако конкретные данные партнеры не предоставляли. Он также сказал, что если бы украинцам рассказывали о возможной войне раньше, это привело бы к масштабной панике, и защищаться было бы труднее.



В июне 2022 года президент США Джо Байден рассказал, что Зеленский, как и многие люди, отвергали его предупреждение о том, что Россия вторгнется в Украину.

Напомним, в преддверии 24 февраля 2022 года западные разведки предупреждали Украину о том, что Россия пойдет на полномасштабное вторжение и называли разные даты, когда это могло произойти.



19 января Зеленский на фоне этих предупреждений обратился к гражданам Украины с просьбой не паниковать и критично оценивать информацию. По его словам, государство-агрессор намеренно сеяло панику и неуверенность в населении, чтобы ослабить возможное сопротивление и отпугнуть бизнес-инвесторов.