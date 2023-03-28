«Ближайшее окружение Путина дрогнет». Разговор NV с Алексеем Даниловым — о фонотеке разговоров напуганных элит РФ и ядерном оружии в Беларуси

28 марта, 20:10
Эксклюзив NV
Поделиться:
Алексей Данилов, секретарь СНБО (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины)

Алексей Данилов, секретарь СНБО (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины)

Автор: Алексей Тарасов

Бизнес-сообщества, олигархи в России напуганы и в отчаянии, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом, по его мнению, свидетельствует скандальная запись разговора музыкального продюсера Иосифа Пригожина и миллиардера, бывшего члена совета федерации РФ Фархада Ахмедова, где они делают пессимистические прогнозы по поводу будущего России, а ответственность возлагают лично на диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Секретарь СНБО убежден, что подобных разговоров в стране-агрессоре происходит более чем достаточно. И думает, что кто-то имеет фонотеку всех этих разговоров. А также предполагает, что они все чаще будут публичными, от чего дрогнет ближайшее окружение Путина.

К чему это приведет, считает ли вероятным, что ядерное оружие появится на территории Беларуси и почему УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру, Данилов рассказал в интервью Radio NV.

Теги:   Владимир Путин СНБО Ядерное оружие Интервью NV Беларусь Александр Лукашенко УПЦ МП ФСБ России Российская элита Радио NV Алексей Данилов Иосиф Пригожин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X