«Крыс надо находить и травить». РФ раз и навсегда должна прекратить посягать на наши земли — большое интервью с Алексеем Даниловым 12 августа, 08:46 Эксклюзив НВ Алексей Данилов, секретарь СНБО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что Украина сейчас четко знает свою цель — Российская Федерация раз и навсегда должна прекратить посягать на наши земли и нацию.

В интервью Радио НВ он рассказал о взрывах в тылу войск РФ, как Украина отвоевывает территорию у врага и борется с предателями внутри страны, а также о том, когда должен начаться процесс конфискации имущества российских олигархов в пользу Украины и что для этого нужно.

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— Каково ваше понимание того, что произошло на аэродроме в Зябровке в Беларуси, где расположена российская военная база? Я могу ссылаться только на то, что говорил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он сказал, что белорусские партизаны очень хорошо помогают Украине.

— Ничего не могу добавить к этому высказыванию.

— Мы видели несколько таких, как мы говорим, бавовн: на аэродроме в Новофедоровке, Новоалексеевке, сейчас эта Зябровка. Понятно, что ждем спутниковые снимки. Какую реакцию со стороны россиян мы должны ожидать? Мы должны просчитывать риски для нас.

— Реакция россиян вполне понятна. Уже третий день подряд огромные очереди в Крыму оккупантов, выезжающих отсюда.

Это наша территория, где находятся фактически террористы. Сегодня, слава Богу, первая страна в мире признала, что Россия — страна — спонсор терроризма. Если бы захватили вашу территорию, захватили бы ваш дом какие-то террористы, вы бы сидели и говорили: «Я подожду, пока они там наживутся»?

— Нет. Я полностью вас поддерживаю.

— Есть оккупанты, которые сегодня нападают на наших людей, убивают наших детей, женщин, стариков. Они должны быть наказаны. Если они не понимают, что им это нужно было прекратить раньше, то что нам делать? Наша задача достаточно проста: защищать свою землю, защищать ее от агрессора. И мы это делаем. Это делают наши вооруженные силы, это делают все.

То, что произошло на полуострове… Что-то там произошло у них — повреждено большое количество самолетов, сгорели, взрывались их боеприпасы. Не знаю, что они там курят, что они там делают. Возможно, техника безопасности у них не на месте. Не знаю, что там происходило. Но факт остается фактом: на сегодняшний день по меньшей мере девять самолетов уже точно подтверждены, с боеприпасами, с горючим уничтожены там. Каким образом — другое дело.

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