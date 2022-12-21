Данилов не советует иранским инструкторам ехать в Украину: Домой можете не вернуться 21 декабря, 15:15 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что иранские инструкторы, которые прибывают на территорию Украины для подготовки российских военных, будут уничтожаться.

В интервью Голосу Америки Данилов рассказал, что тренировки военных РФ иранскими инструкторами происходят в разных точках, в том числе на захваченной территории Украины — в Херсонской области и Крыму.

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В этой связи он предупредил иранских инструкторов об опасности уничтожения на территории Украины.

«То, что мы точно можем сказать — часть из них (инструкторов — ред.) уже не поедет домой в том виде, в каком они приехали. Это подтверждается данными нашей разведки, это подтверждают наши профессиональные люди, которые этим вопросом непосредственно занимались. Я бы не советовал на сегодняшний день ни одному представителю другой страны ехать на нашу территорию для того, чтобы воевать на стороне Российской Федерации. Опасность быть уничтоженными на нашей территории для вас будет очень и очень велика», — отметил секретарь СНБО.

21 октября The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что в результате ударов ВСУ в течение недели были убиты десять иранских инструкторов, которые обучали российских оккупантов.

24 ноября Алексей Данилов подтвердил информацию об уничтожении иранских инструкторов.

