Данилов назвал причины, почему РФ должна исчезнуть в ее современном виде 1 мая, 19:24 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему страна-агрессор Россия в нынешнем виде должна перестать существовать.

В Facebook Данилов пишет, что современная Россия — это территория всеобъемлющего рабства, где насилия воспринимается как норма, а свобода как отклонение.

Он отметил, что в РФ «доминирует покорное человеческое стадо без чувства достоинства и самоуважения», которым управляют «руководители с психическими расстройствами — комплексами неполноценности, мании величия и преследования».

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Секретарь СНБО подчеркнул, что Россия — это образование, которое всем своим существованием доказало, что «может жить только находясь по колено в своей или чужой крови».

Он напомнил, что «страны и народы Кавказа, Сибири, Урала, Юга, Дальнего Востока» лишены свободы, а их языки, культура и история уничтожены. Также Данилов отметил, что страна-агрессор несет коллективную ответственность и вину за преступления против украинского народа.

26 февраля российский диктатор Владимир Путин впервые предположил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население разделится на отдельные нации.

По его словам, российский народ, «если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками», может не сохраниться и образуются новые народы, например, «московиты или уральцы».

Данилов ранее говорил, что Запад пока не имеет окончательного решения, что делать с Россией, и не понимает, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.