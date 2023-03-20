Данилов о Медведчуке: Это возрастная травма Путина, его время истекло 24 февраля 20 марта, 18:06 Виктор Медведчук (Фото:Офис президента)

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука «возрастной травмой» российского диктатора Владимира Путина. Данилов убежден, что время экс-нардепа истекло 24 февраля 2022 года.

«Это — возрастная травма Путина. Это совершенно неподъемная история. Его время истекло 24 февраля. И все, что осталось от ОПЗЖ — это уже не рабочая конструкция», — заявил Данилов в интервью Интерфакс-Украина.

Видео дня

Секретарь СНБО добавил, говоря о бывшем вице-премьер-министре Украины времен президентства Виктора Януковича Сергее Арбузове, а также о главе администрации при Януковиче Андрее Клюеве, что «сыгранная карта, но доске не появятся».

12 апреля 2022 года СБУ задержала нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, Медведчук скрывался 48 дней и в конце концов решил попытаться бежать из Украины, но был задержан, к тому же в военном камуфляже. Глава государства предложил России обменять политика на украинских пленных.

В ночь на 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, и они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.

В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Медведчука. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, его привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали».