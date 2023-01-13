Не нужно расслабляться. Данилов — о реальных возможностях врага, его новой частной армии и о формуле окончания войны 13 января, 16:00 Эксклюзив NV Секретарь СНБО Алексей Данилов призывает не забывать, что враг коварен и не убаюкивать себя мыслями о скорой победе. (Фото:Александр Медведев)

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказывает NV о том, где сейчас Россия ищет оружие, когда его граждане наконец начнут проклинать своего диктатора, а также о том, какие странные советы дают некоторые иностранные партнеры Украины.

С Секретарем СНБО Украины Алексеем Даниловым NV общается в его кабинете, где на столе среди бумаг видны шахматы. Сам Данилов признает, что играть любит, но времени на это нет. Однако и диалог с главой учреждения, которое по Конституции Украины координирует работу всех исполнительных структур в сфере безопасности страны во время войны, недалеко ушел от игры в шахматы.

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На вопросы Данилов отвечает осторожно, стараясь не сказать больше, чем сказать. Однако, в конце концов, рассказывает о возможных сценариях ближайших месяцев войны.

— Все чаще мы слышим о возможности открытия новых фронтов со стороны Беларуси, Харьковщины и под Запорожьем. Насколько вероятно, что эти фронты откроются в течение следующего месяца? Готовы ли мы к их открытию?

-Мы находимся в открытой войне, если раньше она была скрыта, то сейчас для Российской Федерации ситуация полностью выходит из-под контроля, их это не устраивает и они ушли в открытую агрессию. Мы понимаем, что враг коварен, и он может наносить удары по нашей инфраструктуре. Готовы ли мы к этому? Да, мы готовимся к любому развитию событий, изучаем ситуацию у врага.

— Насколько вероятно, что на Харьковщине или со стороны Беларуси уже в этом месяце могут начаться активные боевые действия?

— Это война, противник постоянно принимает те или иные решения. Чтобы эти решения были воплощены, ему нужно определенное время. В современном мире передвижение техники, передвижение личного состава, оно просматривается, и мы все эти процессы отслеживаем. И то, что касается Беларуси, и Сумского, и Харьковского направлений, то, что касается направления временно оккупированного Крыма, мы понимаем, как складывается оперативная ситуация и это уже дело наших военных. У нас два-три раза в неделю проходит заседание Ставки Верховного главнокомандующего, там, где рассматриваются все эти вопросы. Вопрос направления из Беларуси рассматривался уже неоднократно. Вопросы Харьковского, Сумского направления, они постоянно на повестке дня. Заседания Ставки не публичны по многим причинам, и мы выдаем только обсуждаемый там дозированный объем информации.

Никто вам сейчас не скажет, где вероятно открытие нового фронта, а если скажет, то это кто-то из этих людей, сидящих на диване, такие себе диванные мольфары. У врага может быть один план, завтра-послезавтра он может его менять, в зависимости от того, как будут складываться обстоятельства на фронте. Если вы уже находитесь в такой фазе, то считать, что там принято одно решение и расписано на весь год — нет, так не бывает. Мы должны готовиться к любому развитию событий.

— Многие эксперты говорят о нехватке артиллерии у увеличивающегося российского войска, и, возможно, в январе этот недостаток уже будет виден. Подтверждаются ли эти прогнозы вашими наблюдениями?