Зеленский ответил на петицию с призывом присвоить звание Героя погибшему патрульному Сафонову, который защищал Мариуполь 11 августа, 22:12 Даниил Сафонов (Фото:Даніїл з МІСТА ГЕРОЯ МАРІУПОЛЬ / Twitter)

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом присвоить звание Героя патрульному полицейскому Даниилу Сафонову, который защищал Мариуполь и погиб на заводе Азовсталь.

По состоянию на четверг, 11 августа, петиция набрала более 26 тысяч голосов. В ответе глава государства написал, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю, попросил обработать этот вопрос и сообщить ему и автору петиции. Кабинет министров — один из органов, который может вносить президенту представления о присвоении звания Героя Украины украинцу, совершившему геройский поступок или выдающееся трудовое достижение.



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Петиция была зарегистрирована 20 мая. Ее автор просил Зеленского присвоить звание Героя Украины патрульному Даниилу Сафонову, погибшему 2 мая во время защиты жителей Мариуполя на Азовстали. Коллеги полицейского рассказывали изданию hromadske, что он с первых дней полномасштабной войны доставлял горючее и лекарства в изолированные больницы города, где было много пострадавших, и помогал спасать новорожденных из роддома, по которому нанесли удар российские оккупанты.

«Хороший светлый юноша, делал свою работу. Очень любил своего ребенка. Это великая трагедия для всех. Он очень верил, что вернется в свой Донецк», — говорил hromadske руководитель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

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