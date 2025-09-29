Сибига заявил, что украинское оружие отныне достанет «любые военные объекты» в России

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в кулуарах Варшавского форума по безопасности, что отныне на территории России не будет никаких «безопасных мест», потому что украинские вооружения способны поражать любые российские военные объекты .

Как сообщает Укринформ, так он прокомментировал слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что президент США Дональд Трамп санкционировал дальнобойные ударные возможности Украины.

По словам Сибиги, это усиливает способность Украины наносить точные удары по целям на российской территории.

«Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51-й статьей устава ООН. И Россия должна четко осознавать, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия», — подчеркнул Сибига.

28 сентября специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории страны-агрессора России.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что в администрации президента США обсуждают предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

До этого, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Axios Show заявил, что чиновники Кремля должны знать, где расположены ближайшие укрытия, поскольку Силы обороны Украины собираются использовать дальнобойное оружие в случае его получения от США.

Также Зеленский сказал, что Трамп поддержал удары Украины по энергетике и военным объектам РФ, если она будет бить по энергосистеме Украины.

По данным The Telegraph, Зеленский во время закрытой встречи на полях Генассамблеи ООН попросил своего американского коллегу Дональда Трампа предоставить ракеты Tomahawk.

Дальность Tomahawk составляет примерно 1600 километров по сравнению с 300 км, которые преодолевают уже предоставленные Украине ракеты ATACMS.