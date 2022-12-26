Буданов рассказал, получила ли Россия баллистические ракеты от Ирана

26 декабря, 12:04
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По словам Буданова, власти Ирана начали понимать, что мир не воспринимает их сотрудничество с РФ (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

По словам Буданова, власти Ирана начали понимать, что мир не воспринимает их сотрудничество с РФ (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вопрос передачи РФ иранских баллистических ракет остается открытым.

В то же время в интервью LIGA.net он рассказал, что сейчас многие работают над тем, чтобы передача данного вооружения не произошла.

По словам Буданова, власти Ирана начали понимать, что мир не воспринимает сотрудничество Тегерана с Москвой.

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Он отметил, что кроме ударных беспилотников РФ пытается купить у Ирана боеприпасы и баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал.

9 декабря США ввели санкции против Воздушно-космических сил России за покупку иранских беспилотников. В Британии говорили, что Иран, вероятно, увеличит военную поддержку РФ в ближайшие месяцы. Москва может беспрецедентно ему «отблагодарить».

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

https://www.youtube.com/watch?v=4CUrlIkaG7s
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Иран Баллистические ракеты Кирилл Буданов Война России против Украины

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