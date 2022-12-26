Буданов рассказал, получила ли Россия баллистические ракеты от Ирана 26 декабря, 12:04 По словам Буданова, власти Ирана начали понимать, что мир не воспринимает их сотрудничество с РФ (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вопрос передачи РФ иранских баллистических ракет остается открытым.

В то же время в интервью LIGA.net он рассказал, что сейчас многие работают над тем, чтобы передача данного вооружения не произошла.

По словам Буданова, власти Ирана начали понимать, что мир не воспринимает сотрудничество Тегерана с Москвой.

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Он отметил, что кроме ударных беспилотников РФ пытается купить у Ирана боеприпасы и баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал.

9 декабря США ввели санкции против Воздушно-космических сил России за покупку иранских беспилотников. В Британии говорили, что Иран, вероятно, увеличит военную поддержку РФ в ближайшие месяцы. Москва может беспрецедентно ему «отблагодарить».

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

