Данилов оценил вероятность передачи Украине систем Patriot 3 декабря, 12:02 Вопрос о передаче Украине систем Patriot остается открытым, заявил Данилов (Фото:Official US Navy Page/flickr.com)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вопрос о передаче Украине ракетных систем Patriot остается открытым.

В интервью YouTube-каналу Є питання Данилов рассказал, что сейчас Украина работает в направлении усиления защиты воздушного пространства.

«Такое категорическое слово „отказали“ мы не используем. Если вопрос не решен, мы должны им заниматься. На сегодняшний день вопрос открыт, пытаемся, и поляки пытаются, это совместная работа, чтобы это произошло. Если это произойдет, мы сразу проинформируем наше общество по этому вопросу», — сказал Данилов.

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Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что «пришло время» передать Украине системы Patriot.

Накануне он сообщал, что Украина начала переговоры с Германией о размещении ЗРК Patriot на своей территории. Однако в Берлине эту информацию опровергли.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны. Позже он добавил, что идет дискуссия о передаче Patriot Украине.

