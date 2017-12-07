Не «Новий економічний курс»: пекельна суміш плагіту, самоплагіату, неіснуючих джерел і помилок

Члени редколегії VoxUkraine прочитали 401 сторінку «Нового курсу» і знайшли випадки плагіату і самоплагіату, посилання на недійсні або неіснуючі джерела та довільне трактування результатів іноземних досліджень.

Автор: Ілона Сологуб, Юрій Городніченко, Олександр Жолудь, Дмитро Яблоновський, Тимофій Брик, Борис Давиденко

21 вересня Юлія Тимошенко презентувала свою економічну програму, розроблену колективом авторів, яку, вочевидь, слід уважати планом дій на випадок, якщо пані Тимошенко буде обрана президентом України. Програма вражає своїм обсягом (401 стор. переважно тексту), але опис наявних в Україні проблем авторам удався набагато краще, ніж пропозиції з їх вирішення. До того ж, програма насичена суперечностями, які докладно описав Тимофій Милованов. Головна з них — очевидна несумісність значного зниження податкового навантаження (зокрема заміна податку на прибуток та ПДФО податком на розподілений прибуток -с. 223) та підвищення державних видатків — дешеві/пільгові кредити для (деяких?) промислових підприємств та фермерів, значні інвестиції в інфраструктуру, розвиток технопарків, розбудова «цифрового уряду» на базі технології блокчейн та ін. Декілька джерел фінансування таких видатків у програмі названі: рефінансування Нацбанком банків, які видаватимуть дешеві кредити; значне зростання кредитів від міжнародних організацій (МБРР, МФК, ЄІБ, ЄБРР), а також від Азійського банку (під державні гарантії). Проте, запропонована схема кредитування за підтримки НБУ фактично означає емісію гривні та стане загрозою макроекономічній стабільності. За таких умов навряд чи можна розраховувати на збільшення підтримки від міжнародних партнерів, які за останні роки вже і так суттєво її збільшили. Втім, придивившись уважніше, можна помітити, що «Новий курс» не є аж надто новим. Кілька прикладів плагіату та помилок Так, розділи щодо банків та монетарної політики (7,8,18,19) практично повністю переписані зі «Стратегії розвитку банківської системи», підготовленої Експертною групою (на жаль, склад групи у Стратегії не названий) Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності ще 2016 року.

Новий курс Юлії Тимошенко ...Її сутність полягає в інтенсивному проведенні кількісного пом’якшення, переорієнтуванні грошових потоків з фінансового сектору на кредитування реального виробництва, зокрема проведення нової індустріалізації 4.0, розвитку високих технологій, малого і середнього бізнесу. Так, ФРС США реалізувала безпрецедентну програму кількісного пом’якшення (QE) та стимулювання кредитування малого і середнього бізнесу (Purchase of MBS Program). На фоні економічного зростання у США почався процес переходу монетарної політики ФРС до помірного підвищення ставок, проте вона залишатиметься досить м’якою для подальшої підтримки економічного зростання і зайнятості; Стратегія розвитку банківської системи ...Її сутність в інтенсивному проведенні продуктивної грошової емісії (тобто емісії, яка використовується сектором реального виробництва товарів) і переорієнтації емісійних каналів на стимулювання кредитування реального сектору, зокрема високих технологій, малого і середнього бізнесу. Так, ФРС США реалізувала безпрецедентну програму кількісного пом’якшення (QE) та стимулювання кредитування малого і середнього бізнесу (Purchase of MBS Program). На фоні економічного зростання у США почався процес переходу монетарної політики ФРС до помірного підвищення ставок, проте вона залишатиметься досить м’якою для подальшої підтримки економічного зростання і зайнятості.

Новий курс Юлії Тимошенко Одночасно з розвитком операцій першої групи необхідно вивести операції постійного доступу Національного банку із розряду конкурентно привабливих через розширення коридору процентних ставок за цими операціями за рахунок зниження ставок за ДС НБУ овернайт (які стануть депозитами овернайт НБУ). Стратегія розвитку банківської системи Одночасно з розвитком операцій першої групи необхідно вивести операції постійного доступу Національного банку із розряду конкурентно привабливих через розширення коридору процентних ставок за цими операціями за рахунок зниження ставок за депозитами овернайт НБУ.

Новий курс Юлії Тимошенко Одним із важливих завдань економічної політики України має бути стимулювання високотехнологічного експорту, експорту товарів і послуг з високою доданою вартістю та імпорту новітніх технологій. Ключову організаційну роль у стимулюванні розвитку експорту товарів з високою доданою вартістю має забезпечувати створене Експортно-кредитне агентство, організовуючи допомогу вітчизняним підприємствам у просуванні товарів на світових ринках, кредитування, страхування, державне гарантування експортно–імпортних контрактів та організаційно-консультативну підтримку з приводу виходу українських товарів та послуг на нові ринки. Експортно–кредитне агентство має залучати різні державні та приватні, у тому числі фінансові установи. Стратегія розвитку банківської системи Одним із важливих завдань економічної політики України має бути стимулювання експорту товарів та послуг з високою доданою вартістю та імпорту новітніх технологій. Ключову організаційну роль у стимулюванні розвитку експорту товарів з високою доданою вартістю має забезпечувати новостворене Кредитно–експортне агентство, організовуючи кредитування, страхування, державне гарантування експортно-імпортних контрактів та організаційно–консультативну підтримку з приводу виходу українських товарів та послуг на нові ринки. Кредитно–експортне агентство має залучати різні державні та приватні, у тому числі фінансові установи.

Розділ 23 (земельні відносини) — практично повністю скопійована доповідь аналітичного центру «Оптіма» від 2017 року. Зрозуміло, що і в «Нового курсу», і в цієї доповіді одні й ті самі автори, однак у країнах, де існують стандарти академічної доброчесності, таке запозичення називається самоплагіатом. Зміст цього розділу також залишає бажати кращого — це традиційна «лякалка» про те, що в разі відкриття ринку сільгоспземлі Україну спіткає доля Мадагаскару — а саме, всю землю скуплять іноземці, в тому числі росіяни. Інноваційні та технопарки — один з головних інструментів переходу до інноваційної економіки, згідно з «Новим курсом». Проте визначення місії інноваційного чи технологічного парку (с.308), запропоноване Інноваційною радою Квінсленда, можна (з невеликими відмінностями) знайти в десятку статей вітчизняних науковців — наприклад, у цій монографії (с.9). На сайті самої Ради нам такого визначення знайти не вдалося, тож його джерела залишаються невідомими. Ідею інноваційного розвитку активно просував ще уряд Азарова (див. постанову 2011 року). Основна проблема з спеціальними економічними зонами загалом (та технологічними парками зокрема) — це те, що вони знижують ефективність розподілу ресурсів в економіці. Як раніше писав VoxUkraine, здебільшого СЕЗ та технопарки є збитковими. Вони можуть використовуватися урядами як інструмент розвитку депресивних територій, однак зазвичай такий розвиток відбувається за рахунок решти економіки. Україна мала значний негативний досвід із такими зонами — так, що в 2005 році саме уряд Тимошенко їх скасував (див. закон про зміни до бюджету 2005 та лист КМУ).

Технологічні «уклади» Говорячи про глобальні тенденції, автори Нового курсу звертаються до теорії технологічних устроїв (хоча називають їх технологічними укладами – що є калькою з російської мови). Калька з російською є цілком закономірною, оскільки ця теорія популярна саме серед російських економістів. Одним з авторів так званої теорії шостого економічного устрою є Сергій Глазьєв — скандально відомий російський економіст, який на деякий час був обраний іноземним членом НАН України. Сергій Глазьєв був радником Володимира Путіна та отримав медаль за «звільнення Криму та Севастополя». Генеральна прокуратура України оприлюднили аудіозаписи з доказами причасності Сергія Глазьєва до анексії Криму. Сама ж таблиця, яка наведена в тексті Нового Курсу, часто зустрічається в Інтернеті. І хоч окремі її частини можуть зазнавати змін, головні ключові слова, зазвичай, залишаються такими самими (наприклад, тут). Ну а саме визначення технологічних укладів було взято з української сторінки Вікіпедії.

Новий курс Юлії Тимошенко Технологічний уклад – це сукупність виробництв, які мають єдиний технологічний рівень та розвиваються синхронно. Зміну домінуючих в економіці технологічних укладів визначають науково-технічний і технологічний прогрес, комерціалізація інноваційних продуктів і процесів та їх дифузія в економіці. Wikipedia Технологічний устрій (також відомий як Технологічний уклад) — сукупність зв'язаних виробництв, що мають єдиний технічний рівень і розвиваються синхронно. Зміна домінуючих в економіці технологічних устроїв зумовлює нерівномірний хід науково-технічного прогресу.

Переваги відкритого банкінгу (с. 319-320) майже дослівно скопійовані з публікації сайту minfin.com.ua.

Новий курс Юлії Тимошенко Переваги, які дає Open Banking банківському сектору: впровадження нових технологій , на шляху поступового переходу до цифрового банкінгу;

, на шляху поступового переходу до цифрового банкінгу; нові продукти і сервіси, що задовольняють змінний клієнтський попит ;

; більш активне використання Big data;

розширення можливості використання соціальних медіа в якості одного з основних каналів комунікації.

поліпшення якості обслуговування клієнтів;

створення нових джерел доходу для банку – за рахунок продажу своїх даних як послуги, або у вигляді плати за підключення провайдера до інтерфейсів банку;

зниження витрат банку на розробку нових продуктів і послуг, зменшення витрат на надання послуг клієнтам за рахунок підключення зовнішніх провайдерів. Minfin.com.ua Переваги, які дає Open Banking банківському сектору: Впровадження нових технологій . У банківській сфері відбувається поступовий перехід до цифрового банкінгу.

. У банківській сфері відбувається поступовий перехід до цифрового банкінгу. Банк отримує нові можливості, завдяки яким можна пропонувати нові продукти і сервіси, що задовольняють клієнтський попит , який змінився.

, який змінився. Більш активне використання Big data – це стало частиною бізнесу і ухвалених бізнес-рішень.

– це стало частиною бізнесу і ухвалених бізнес-рішень. Розширення можливості використання соціальних медіа як одного з основних каналів комунікації.

Кілька абзаців опису проблем електронних послуг (с. 174-175) скопійовано з аналітичної записки (с.7-8) Національного інституту стратегічних досліджень без посилання на джерело.

Новий курс Юлії Тимошенко Переважна більшість послуг, які нині надаються через портали, не є е-послугами четвертої стадії розвитку, коли виконання всіх процедур, передбачених порядком надання послуги, відбувається в електронній формі. Здебільшого, це послуги другої та третьої стадій розвитку, тобто лише частково автоматизовані. ...Таким чином, на даний момент не дотримується принцип «єдиного вікна», що є одним із ключових принципів розвитку системи електронних послуг, а також порушуються норми чинного Закону України «Про адміністративні послуги», що передбачають надання адміністративних послуг в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Проблемні питання розвитку електронного урядування в Україні Втім переважна більшість послуг, які нині надаються через портал, не є е-послугами четвертої стадії розвитку, коли виконання всіх процедур, передбачених порядком надання послуги, відбувається в електронній формі. Здебільшого, це послуги другої та третьої стадії розвитку. ...Таким чином, на даний момент не дотримується принцип «єдиного вікна», що є одним із ключових принципів розвитку системи електронних послуг, а також норми чинного Закону України «Про адміністративні послуги», що передбачають надання адміністративних послуг в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг.