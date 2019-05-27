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Cкандальный Семочко будет судиться с Зеленским за свою должность

Сегодня, 14:46
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Cкандальный Семочко будет судиться с Зеленским за свою должность - фото

Кадр из видео канала ZiK\YouTube

Сергей Семочко намерен вернуть себе должность

Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко хочет через суд восстановиться в должности.

Об этом Украинской правде заявил адвокат Семочко Юрий Безуевский.

Семочко требует отменить указ предыдущего главы государства Петра Порошенко об увольнении.

Адвокат объяснил, что экс-чиновник считает указ незаконным и хочет вернуть себе должность.

Ответчиком по делу будет уже новый президент Владимир Зеленский.

Дело будет рассматривать Кассационный административный суд, где уже определен состав коллегии.

Информация о дате заседания пока отсутствует в расписании, адвокату о ней также еще не известно.

Напомним, журналисты программы Наши гроши опубликовали сюжет о причастности заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко к дефициту важных препаратов для людей с заболеваниями почек в Украине.

В сюжете расследователи показали дорогие дома в Козине под Киевом и автомобиль Land Cruiser, которые, по данным журналистов, принадлежат Семочко. Отмечается, что родственники Семочко обладают российским гражданством и бизнесом в Крыму.

После публикации журналистского расследования Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство по Семочко по статье «получение взятки», а Служба безопасности Украины начала проверку на предмет наличия в действиях разведчика признаков государственной измены.

Сам Семочко заявил, что обнародованная СМИ информация не соответствует действительности и обвинил журналистов в манипуляциях фактами.

В апреле президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Семочко.

Теги:   Владимир Зеленский

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