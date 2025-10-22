Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года (Фото: freepik.com)

Во время отопительного сезона украинцы и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт-ч. Кабмин продлил действие положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка электроэнергии до 30 апреля 2026 года.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко в среду, 22 октября.

«Цены на электроэнергию для населения остаются неизменными этой зимой. Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года», — написала Свириденко.

Она также сообщила, что правительство сохраняет льготную цену для потребителей с электроотоплением.

За объем потребления до 2 тыс. кВт-ч в месяц будет действовать цена — 2,64 грн за кВт-ч, а за потребление сверх установленного лимита цена — 4,32 грн за кВт-ч.

25 сентября Свириденко заявила, что Кабмин принял решение ввести мораторий на отключение света и газа должникам возле фронта.

7 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что вскоре Кабмин примет постановление, которое сохранит фиксированную цену на газ для бытовых потребителей.