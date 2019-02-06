ЦИК зарегистрировала трех кандидатов в президенты Сегодня, 17:02 1901 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Количество кандидатов на пост президента увеличилось до 37 человек. Радио Свобода

В среду, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала трех кандидатов на пост президента Украины, общее количество претендентов увеличилось до 37.

Как сообщает Интерфакс-Украина, ЦИК одобрила участие в президентской гонке народного депутата Юрия Тимошенко, экономиста Андрея Новака от партии Патриот, а также президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева от партии Стабильность.

Напомним, что 5 февраля ЦИК Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов на должность президента Украины.

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.