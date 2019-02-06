ЦИК зарегистрировала трех кандидатов в президенты
В среду, 6 февраля, Центральная избирательная
комиссия Украины зарегистрировала трех кандидатов на пост президента Украины,
общее количество претендентов увеличилось до 37.
Как сообщает Интерфакс-Украина, ЦИК одобрила
участие в президентской гонке народного депутата Юрия Тимошенко, экономиста
Андрея Новака от партии Патриот, а также президента Федерации футбола Мариуполя
Василия Журавлева от партии Стабильность.
Напомним, что 5 февраля ЦИК Украины
зарегистрировала еще четырех кандидатов на должность президента Украины.
Очередные выборы президента Украины пройдут 31
марта. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После
этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы
государства.