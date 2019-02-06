Елена Деревянко
Почему нельзя сравнивать Зеленского с Рейганом
Сергей Фурса
Стране нужны еб***е
Тарас Прохасько
Главный интерес украинцев
Тимофей Милованов
Секс-хроники украинских университетов

ЦИК зарегистрировала трех кандидатов в президенты

Сегодня, 17:02
1901
Цей матеріал також доступний українською

Радио Свобода

Количество кандидатов на пост президента увеличилось до 37 человек.

В среду, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала трех кандидатов на пост президента Украины, общее количество претендентов увеличилось до 37.

Как сообщает Интерфакс-Украина, ЦИК одобрила участие в президентской гонке народного депутата Юрия Тимошенко, экономиста Андрея Новака от партии Патриот, а также президента Федерации футбола Мариуполя Василия Журавлева от партии Стабильность.

Напомним, что 5 февраля ЦИК Украины зарегистрировала еще четырех кандидатов на должность президента Украины. 

Очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта. До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Теги:   ЦИК Украины Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Сегодня, 13:01

article_img
В Украине появился реестр коррупционеров
События

Сегодня, 10:53

article_img
ООС: обнародовано видео уничтожения ВСУ бронетехники оккупантов
Геополитика

Сегодня, 08:28

article_img
СМИ: Ирландия добивается от ЕС 4,5 миллиардов евро компенсации в случае "жесткого" Brexit

Выбор редакции

События

Сегодня, 12:05

article_img
Кормил картошкой. Российский пропагандист Киселев рассказал о дружбе с Порошенко в 2000-х
Экономика

Сегодня, 14:52

article_img
Изменить тенденцию. Как можно повлиять на уменьшение трудоспособного населения в Украине
Политика

Вчера, 19:28

article_img
20 лет заключения. Что может ждать Медведчука после обвинений в госизмене

ТОП 3

Политика

4 февраля, 17:25

article_img
Тимошенко рассказала, кто может занять ключевые посты в Кабмине в случае ее победы
23325
Политика

Вчера, 18:31

article_img
Порошенко поддержал Супрун и подтвердил, что у нее есть гражданство Украины
20116
Политика

Сегодня, 10:59

article_img
Отстранение Супрун: глава Минздрава прервала командировку и возвращается в Киев
10458