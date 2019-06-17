ЦИК зарегистрировала список первой партии на парламентские выборы Вчера, 21:25 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля. Радио Свобода

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты из списка партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«ЦИК зарегистрировала 100 кандидатов в народные депутаты Украины в ОИО [одномандатный избирательный округ] и 164 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии Гражданская позиция, в общегосударственном многомандатном избирательном округе», — говорится в сообщении.

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.