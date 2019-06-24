Фигурантка сайта Миротворец: ЦИК зарегистрировала скандальную активистку Шилову кандидатом в нардепы Вчера, 21:02 2182 Цей матеріал також доступний українською Скриншот/Вікторія Шилова на Hromadske. TV Виктория Шилова Скриншот/Вікторія Шилова на Hromadske. TV

ЦИК зарегистрировала скандальную журналистку и активистку из Днепра Викторию Шилову кандидатом в депутаты по 38 округу.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Всего по данному округу баллотируются 15 кандидатов, все они — самовыдвиженцы.

Напомним, что ранее Шилова фигурировала на сайте Миротворец. На сайте сообщается, что на парламентских выборах она баллотировалась в Шевченковском районе Киева при поддержке Олега Ляшко. Однако, в декабре 2013 года Ляшко выгнал ее из партии за «измену украинскому народу».

По информации Миротворца, Шилова участвовала в нескольких провокациях против Евромайдана. Также она — лидер общественной инициативы Антивойна, которая «борется против проведения АТО на востоке Украины».

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.