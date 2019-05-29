ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на досрочных выборах в Раду Вчера, 15:44 Цей матеріал також доступний українською ЦИК/Facebook Первым зарегистрированным кандидатом в народные депутаты стал самовыдвиженец ЦИК/Facebook

В среду, 28 мая, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Такое решение было принято на заседании членов комиссии.

ЦИК зарегистрировала Владимира Пригладя кандидатом в одномандатном избирательном округе № 214.

Он баллотируется как самовыдвиженец.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Украинцы уже начали менять место голосования на досрочных выборах в парламент.