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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на досрочных выборах в Раду

Вчера, 15:44
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ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты на досрочных выборах в Раду - фото

ЦИК/Facebook

Первым зарегистрированным кандидатом в народные депутаты стал самовыдвиженец

В среду, 28 мая, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты для участия в досрочных выборах в Верховную Раду.

Такое решение было принято на заседании членов комиссии.

ЦИК зарегистрировала Владимира Пригладя кандидатом в одномандатном избирательном округе № 214.

Он баллотируется как самовыдвиженец.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Украинцы уже начали менять место голосования на досрочных выборах в парламент.

Теги:   Народные депутаты Досрочные выборы в ВР ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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