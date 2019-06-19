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ЦИК зарегистрировала кандидатов от Свободы

Вчера, 21:13
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ЦИК зарегистрировала кандидатов от Свободы - фото

ВО Свобода

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от ВО Свобода.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

На внеочередных выборах в Верховную Раду в первой пятерке будут баллотироваться лидер ВО Свобода Олег Тягнибок, глава Национального корпуса Андрей Билецкий, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, проводник Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский.

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От Свободы в парламентских выборах примут участие 224 кандидатов со всей Украины, среди них 46 участников боевых действий на Донбассе.

По данным опроса социологической группы Рейтинг, в Верховную Раду нового созыва проходят пять партий. Партию ВО Свобода готовы поддержать лишь 2,1% избирателей.

Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, распустил Верховную Раду восьмого созыва.

Внеочередные выборы в Раду должны пройти 21 июля 2019 года.

Теги:   ЦИК Украины Досрочные выборы в ВР Верховная Рада ВО Свобода

Спецтема   Выборы в Раду

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