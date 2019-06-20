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ЦИК зарегистрировала 233 международных наблюдателя на выборах в Раду

Сегодня, 02:15
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ЦИК зарегистрировала 233 международных наблюдателя на выборах в Раду - фото

Андрей Магера / Facebook

По состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 233 официальных наблюдателя от иностранных государств

В среду, 19 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 190 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, были зарегистрированы наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной неправительственной организации Canadem, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

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«По состоянию на 19 июня комиссией зарегистрировано 233 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций», — говорится в сообщении.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

Теги:   Парламентские выборы Верховная Рада ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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