ЦИК зарегистрировала 233 международных наблюдателя на выборах в Раду Сегодня, 02:15 Цей матеріал також доступний українською Андрей Магера / Facebook По состоянию на 19 июня ЦИК зарегистрировала 233 официальных наблюдателя от иностранных государств Андрей Магера / Facebook

В среду, 19 июня, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 190 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, были зарегистрированы наблюдатели от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной неправительственной организации Canadem, Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

«По состоянию на 19 июня комиссией зарегистрировано 233 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций», — говорится в сообщении.

Напомним, что выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

