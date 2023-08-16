Вместо Холодова. ЦИК признала Николая Тарарина новым народным депутатом от Слуги народа 16 августа, 13:27 ЦИК (Фото:Радио Свобода)

Центральная избирательная комиссия после лишения экс-нардепа Андрея Холодова мандата признала народным депутатом Николая Тарарина.

Об этом говорится в заявлении ЦИК.

В ней сообщается, что в комиссию поступило постановление Верховной Рады, которым были досрочно прекращены полномочия Холодова.

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ЦИК рассмотрела постановление и признала Николая Тарарина, следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии Слуга народа, избранным народным депутатом Украины.

28 июля журналисты-расследователи Схем заявили, что Холодов полгода находится за пределами Украины. По их данным, нардеп находится на Кипре и развивает семейный бизнес за рубежом.

По данным Схем, Холодов выехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался.

31 июля экс-нардеп написал заявление о сложении депутатского мандата. В тот же день его исключили из партии Слуга народа.

9 августа Верховная Рада прекратила полномочия Холодова.