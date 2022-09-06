Глава ЦИК рассказал, как оккупантам усложнили подготовку к псевдореферендумам 6 сентября, 16:16 Оккупанты не смогли получить данные украинцев на временно захваченных территориях из реестра избирателей (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Центральная избирательная комиссия после событий 2014 года приняла ряд решений для защиты персональных данных украинцев и усложнила оккупантам подготовку к фейковым «референдумам».

Об этом рассказал глава Центризбиркома Олег Диденко в комментарии изданию Бабель во вторник, 6 сентября.



«Когда началось полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, мы приняли постановление, которым закрыли доступ к реестру избирателей», — заявил он, уточнив, что госреестр избирателей — одна из самых больших и точных баз данных украинцев.



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По словам главы ЦИК, россияне не смогли получить список украинцев на временно захваченных территориях и их персональные данные, как это произошло в Крыму, и проведение псевдореферендумов оккупантами усложнилось.

«В июле мы обратились к государствам с призывом не признавать псевдореферендумы. Мы также призвали граждан не участвовать в этом и предупредили их об уголовной ответственности за участие в псевдореферендуме», — сообщил Диденко.

Глава ЦИК также сказал, что важно призвать жителей захваченных территорий фиксировать и сообщать правоохранителям данные об организаторах псевдореферендумов.

В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендумы о создании "республик" на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщал, что псевдореферендум об аннексии Донецкой области назначили на 11 сентября 2022 года.

В Белом доме заявляли, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий, захваченных после 24 февраля, и хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, что и в 2014 году.

Президент Владимир Зеленский говорил, что, если Россия проведет псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины, переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 2 сентября заявил, что работа защитников Украины и партизан срывает планы оккупантов по проведению псевдореферендума и в ближайшее время его не будет.

Херсонский гауляйтер Кирилл Стремоусов 5 сентября признал, что оккупанты сейчас не могут провести псевдореферендум на временно захваченных территориях в Херсонской области.

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