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ЦИК разрешила 20 организациям наблюдать за выборами в Верховную Раду

Вчера, 18:08
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ЦИК разрешила 20 организациям наблюдать за выборами в Верховную Раду - фото

Радио Свобода

Внеочередные выборы запланированы на 21 июля

Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение 20 общественным организациям иметь наблюдателей во время выборов в Верховную Раду.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии, передает пресс-служба ЦИК.

Разрешение иметь своих наблюдателей на выборах получили: всеукраинские общественные организации Гражданская сеть Опора и Передовые правовые инициативы, а также общественные организации Ассоциация профессиональных политических консультантов, Избирательная платформа Опыт, Авто Евро Сила, Всеукраинская правозащитная группа Верховенство права, Всеукраинское объединение Антикоррупционное Движение Батькивщины, Всеукраинское объединение Антикоррупционный Рух Украины, Всеукраинское объединение Наши, ЭКО (Экология Культура, Образование) Березань, Киев начинается с тебя!, Международный Антикриминальный Альянс, Мониторинговая миссия за выборами в Украине в 2019 году, Независимая страна, Объединение Народный защитник, Партия николаевцев, Сознательное общество Украины, Центр защиты киевлян, Центр экологии, Центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов судебной системы.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.

Теги:   ЦИК Украины Верховная Рада

Спецтема   Выборы в Раду

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