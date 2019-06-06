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ЦИК рассказала кандидатам в депутаты, как они должны правильно агитировать

Сегодня, 17:44
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ЦИК рассказала кандидатам в депутаты, как они должны правильно агитировать - фото

Радио Свобода

21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду

Политические партии и кандидаты по мажоритарным округам на внеочередных выборах имеют право начать свою предвыборную агитацию со следующего дня после принятия ЦИК решения о регистрации их кандидатами.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В комиссии подчеркнули, что во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов 21 июля предвыборная агитация заканчивается в 24 часа 19 июля, а ведение предвыборной агитации до начала и после окончания определенных законом сроков запрещается.

В ЦИК напомнили о запрете проводить предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением избирателям, учреждениям, учреждениям средств или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей.

Предвыборная агитация, которая сопровождается призывами или предложениями голосовать или не голосовать за определенную партию или кандидата или упоминанием названия партии или имени кандидата, считается косвенным подкупом избирателей.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.

Теги:   ЦИК Украины Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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