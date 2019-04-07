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Спецтема: Выборы президента Украины

ЦИК принимает заявления о смене места голосования с 7 апреля

Сегодня, 17:20
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ЦИК принимает заявления о смене места голосования с 7 апреля - фото

REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

С воскресенья, 7 апреля, граждане Украины могут подавать заявления о временном изменении места голосования на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяну Слипачук.

По словам Слипачук, с воскресенья, 7 апреля, украинцы имеют право подавать заявления о временном изменении места голосования без изменения избирательного адреса.

Ранее ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента и сообщила о проведении второго тура президентских выборов.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.

Теги:   ЦИК Украины Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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