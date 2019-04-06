ЦИК приблизилась к установлению окончательных результатов первого тура выборов Вчера, 14:59 342 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / VASILY FEDOSENKO Иллюстративное фото REUTERS / VASILY FEDOSENKO

В субботу, 6 апреля, Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с пометкой "Уточненный" 17 окружных избирательных комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования с пометкой "Уточненный" окружных избирательных комиссий ТИО № 15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192 , 206, 207.

Кроме того, комиссия отменила ранее принятые протокольные решения о необходимости подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО № 98 и № 184 до 6 апреля 2019 включительно.

"После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 180 до 6 апреля 2019 включительно", - говорится также в сообщении.

Сейчас в заседании ЦИК объявлен перерыв.

Ранее сообщалось, что окончательные результаты первого тура выборов президента Украины могут предварительно объявить в воскресенье, 7 апреля.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.