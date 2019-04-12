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ЦИК предоставила Порошенко и Зеленскому время для проведения агитации перед вторым туром

Сегодня, 20:14
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ЦИК предоставила Порошенко и Зеленскому время для проведения агитации перед вторым туром - фото

Радио Свобода

Второй выборов запланирован на 21 апреля

ЦИК определила очередность предоставления эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед вторым туром выборов. 

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В пятницу, 12 апреля во время очередного заседания комиссии было распределено эфирное время на телеканале и радио Суспільне.

Эфирное время кандидатам предоставлено в четверг, 18 апреля в следующей очередности: Зеленскому - с 20.00 до 20.30, Порошенко - с 20.51 до 21.21. На общественно-политическом общенациональном канале Суспільне радіо - в среду, 17 апреля: Зеленскому - с 19.00 до 19.30, Порошенко - с 20.00 до 20.30.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в России 2018 ЦИК Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко

Спецтема   Выборы президента Украины

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