ЦИК предоставила Порошенко и Зеленскому время для проведения агитации перед вторым туром Сегодня, 20:14 4523 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Второй выборов запланирован на 21 апреля Радио Свобода

ЦИК определила очередность предоставления эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед вторым туром выборов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В пятницу, 12 апреля во время очередного заседания комиссии было распределено эфирное время на телеканале и радио Суспільне.

Эфирное время кандидатам предоставлено в четверг, 18 апреля в следующей очередности: Зеленскому - с 20.00 до 20.30, Порошенко - с 20.51 до 21.21. На общественно-политическом общенациональном канале Суспільне радіо - в среду, 17 апреля: Зеленскому - с 19.00 до 19.30, Порошенко - с 20.00 до 20.30.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.