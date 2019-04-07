Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

ЦИК подвела официальные итоги первого тура выборов президента

Сегодня, 15:02
2003
Цей матеріал також доступний українською
ЦИК подвела официальные итоги первого тура выборов президента - фото

Civil Network OPORA

Результаты голосования в Киеве

Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов подвела официальные итоги первого тура президентских выборов.

В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

За лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от Оппозиционной платформы — За життя Юрия Бойко — 11,6%.

Лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко — 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,4%, кандидата от партии Оппозиционный блок Александра Вилкула - 4,1%, представителя партии Свобода Руслана Кошулинского — 1,6%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от Укропа Александра Шевченко - 0,57%, лидера Общественно-политического движения Справедливость Валентина Наливайченко поддержали 0,22% избирателей.

За Ольгу Богомолец и Геннадия Балашова проголосовали по 0,17% избирателей, за Романа Безсмертного — 0,14%, за Виктора Бондаря - 0,11%, за Юлию Литвиненко, Юрия Деревянко и Сергея Таруту — по 0,1%.

За Инну Богословскую и Игоря Шевченко отдали голоса по 0,09% избирателей, за Юрия Кармазина, Владимира Петрова, Виталия Скоцика — по 0,08%, Сергея Каплина — 0,07%, за Александра Мороза — 0,06%.

За Виктора Кривенко и Василия Журавлева проголосовали по 0,04% избирателей, за Илью Киву — по 0,03%, за Николая Габера, Александра Ващенко, Андрея Новака, Руслана Рыгованова, Александра Соловьева, Александра Данилюка, Аркадия Корнацкого и Виталия Куприя — по 0,02%, за Сергея Носенко и Романа Насирова — по 0,01%.

Недействительными признаны 1,18% избирательных бюллетеней.

Явка на первом туре выборов составила 63,52%. Второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 00:09

img
Бавария разгромила Дортмунд и стала лидером чемпионата Германии
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
Геополитика

Сегодня, 00:45

img
Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"

ТОП 3

Политика

Вчера, 20:15

img
"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение
43547
Политика

Вчера, 17:05

img
Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского
22214
Политика

Вчера, 22:53

img
Он не готов. Гриценко прокомментировал встречу с Зеленским и сказал, проголосует ли за него
12272