ЦИК подвела официальные итоги первого тура выборов президента Сегодня, 15:02 2003 Цей матеріал також доступний українською Civil Network OPORA Результаты голосования в Киеве Civil Network OPORA

Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов подвела официальные итоги первого тура президентских выборов.

В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).



За лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от Оппозиционной платформы — За життя Юрия Бойко — 11,6%.

Лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко — 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,4%, кандидата от партии Оппозиционный блок Александра Вилкула - 4,1%, представителя партии Свобода Руслана Кошулинского — 1,6%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от Укропа Александра Шевченко - 0,57%, лидера Общественно-политического движения Справедливость Валентина Наливайченко поддержали 0,22% избирателей.

За Ольгу Богомолец и Геннадия Балашова проголосовали по 0,17% избирателей, за Романа Безсмертного — 0,14%, за Виктора Бондаря - 0,11%, за Юлию Литвиненко, Юрия Деревянко и Сергея Таруту — по 0,1%.

За Инну Богословскую и Игоря Шевченко отдали голоса по 0,09% избирателей, за Юрия Кармазина, Владимира Петрова, Виталия Скоцика — по 0,08%, Сергея Каплина — 0,07%, за Александра Мороза — 0,06%.

За Виктора Кривенко и Василия Журавлева проголосовали по 0,04% избирателей, за Илью Киву — по 0,03%, за Николая Габера, Александра Ващенко, Андрея Новака, Руслана Рыгованова, Александра Соловьева, Александра Данилюка, Аркадия Корнацкого и Виталия Куприя — по 0,02%, за Сергея Носенко и Романа Насирова — по 0,01%.

Недействительными признаны 1,18% избирательных бюллетеней.

Явка на первом туре выборов составила 63,52%. Второй тур президентских выборов пройдет 21 апреля.