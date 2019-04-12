#
Андерс Аслунд
Как выборы повлияют на экономику Украины
Тимофей Милованов
Почему мы так плохо живем и что делать?
Светлана Ройз
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Сергей Фурса
За неделю до зеленого лебедя
Спецтема: Выборы президента Украины

ЦИК отменила регистрацию некоторых доверенных лиц Зеленского и Порошенко на выборах

Вчера, 21:45
1731
Цей матеріал також доступний українською
ЦИК отменила регистрацию некоторых доверенных лиц Зеленского и Порошенко на выборах - фото

Радио Свобода

Второй тур президентских выборов запланирован на 21 апреля

ЦИК отменила регистрацию некоторых доверенных лиц кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко и зарегистрировала вместо них других.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Комиссия отменила регистрацию доверенных лиц кандидата на пост президента Зеленского в территориальных избирательных округах № 51 и №52 и зарегистрировала вместо них других. 

Также отменена регистрация доверенного лица кандидата Порошенко в ТИО №50 и зарегистрировано вместо нее другое.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский ЦИК Украины

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

События

Вчера, 16:57

img
Расследование коррупции в Укроборонпроме. НАБУ заявило о саботаже дела в САП – все подробности
Геополитика

Вчера, 19:40

img
Макрон и Порошенко провели переговоры в Елисейском дворце
Бокс

Вчера, 01:31

img
Состоялась церемония взвешивания Ломаченко и Кроллы - видео

ТОП 3

Политика

Вчера, 20:06

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
101271
Политика

11 апреля, 10:58

img
БПП: Зеленский отказался от дебатов на НСК Олимпийский 14 апреля
67900
Политика

11 апреля, 23:11

img
Перепалка кандидатов на 1+1. Зеленский и Порошенко повздорили в эфире телеканала Коломойского
32685