ЦИК отменила регистрацию некоторых доверенных лиц Зеленского и Порошенко на выборах Вчера, 21:45 1731 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Второй тур президентских выборов запланирован на 21 апреля Радио Свобода

ЦИК отменила регистрацию некоторых доверенных лиц кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко и зарегистрировала вместо них других.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Комиссия отменила регистрацию доверенных лиц кандидата на пост президента Зеленского в территориальных избирательных округах № 51 и №52 и зарегистрировала вместо них других.

Также отменена регистрация доверенного лица кандидата Порошенко в ТИО №50 и зарегистрировано вместо нее другое.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.