ЦИК отменила регистрацию четырех международных наблюдателей на выборах
ЦИК решила отменить регистрацию четырех официальных наблюдателей от международной неправительственной организации CANADEM на очередных президентских выборах
Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Кроме того, ведомство внесло изменения в единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам 16 территориальных избирательных округов.
Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.