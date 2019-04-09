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Спецтема: Выборы президента Украины

ЦИК отменила регистрацию четырех международных наблюдателей на выборах

Вчера, 18:29
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ЦИК отменила регистрацию четырех международных наблюдателей на выборах - фото

Радио Свобода

Второй тур президентских выборов запланирован на 21 апреля

ЦИК решила отменить регистрацию четырех официальных наблюдателей от международной неправительственной организации CANADEM на очередных президентских выборах 

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Кроме того, ведомство внесло изменения в единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам 16 территориальных избирательных округов.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля. 

Теги:   ЦИК Украины Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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