ЦИК отменила регистрацию четырех международных наблюдателей на выборах Вчера, 18:29 707 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Второй тур президентских выборов запланирован на 21 апреля Радио Свобода

ЦИК решила отменить регистрацию четырех официальных наблюдателей от международной неправительственной организации CANADEM на очередных президентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Кроме того, ведомство внесло изменения в единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам 16 территориальных избирательных округов.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.