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ЦИК отменила подачу справки для изменения места голосования

Вчера, 16:22
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ЦИК отменила подачу справки для изменения места голосования - фото

Central Election Commission of Ukraine

Центральная избирательная комиссия отменила необходимость подавать подтверждающий документ при смене места голосования.

Как сообщили в ЦИК, соответствующие изменения были внесены в постановление Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

«Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса», - заявили в ЦИК.

К таким подтверждающим документам принадлежали справка с работы, билеты и тому подобное.

Согласно изменениям, теперь для изменения места голосования необходимо предоставить только паспорт гражданина Украины и заявление.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.

Теги:   Досрочные выборы в ВР ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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