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ЦИК отказалась регистрировать нардепа от БПП кандидатом-самовыдвиженцем

Вчера, 21:46
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ЦИК отказалась регистрировать нардепа от БПП кандидатом-самовыдвиженцем - фото

Радио Свобода

ЦИК отказала нардепу в регистрации

ЦИК отказала депутату Верховной Рады, члену фракции БПП Руслану Сольвару в регистрации кандидатом-самовыдвиженцем в депутаты на внеочередных парламентских выборах по 91 округу.

Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Соответствующее решение комиссия приняла в связи с тем, что поданные в ЦИК Сольваром документы не соответствуют требованиям украинского законодательства, в частности, закона О выборах народных депутатов.

Сольвар был избран народным депутатом Верховной Рады VIII созыва по 91 избирательному округу.

Напомним, что 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Фракция БПП ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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