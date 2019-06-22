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Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от Компартии Украины

22 июня, 23:36
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Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от Компартии Украины - фото

npu.gov.ua

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду, включенных в избирательный список Компартии Украины.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в субботу, 22 июня.

«Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года», — говорится в сообщении.

Также Центризбирком отказал в регистрации представителю Компартии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е. С.

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Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил на должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

Теги:   Парламентские выборы Досрочные выборы в ВР КПУ Компартия Украины ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

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