Остап Сливинский
Математика ненависти
Иван Яковина
4 февраля: Венесуэла на грани
Мирослав Маринович
Почему я буду голосовать за Петра Порошенко
Екатерина Ботанова
Волны ненависти в бастионе демократии

ЦИК отказала в регистрации 24 кандидатам в президенты

Вчера, 23:40
837
Цей матеріал також доступний українською

Радио Свобода

ЦИК Украины

Руководитель Отдела взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко заявил, что по состоянию на 4 февраля в регистрации кандидатами в президенты было отказано 24 людям.

Основные причины отказа Хивренко охарактеризовал как "тривиальные", передает Громадське.

"Обычно основании таковы: не внесения денежного залога в размере 2,5 миллиона гривен, неполный перечень документов из тех, что предусмотрены законодательством, ошибки и неточности в документах", - заявил Хивренко.

Он также сообщил, что несколько кандидатов подали документы неправильным способом.

Напомним, что воскресенье, 3 февраля стал последним днем для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.

До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК. 

Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день пройдут президентские выборы.

Теги:   Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 ЦИК Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Теннис

Вчера, 13:56

article_img
18-летняя украинка впервые пробилась в топ-35 теннисисток мира
События

Вчера, 17:40

article_img
Программа Схемы - одна из причин. Зураб Аласания - о своем увольнении, влиянии Порошенко на UA:Перший и цензуре
Футбол

Вчера, 18:56

article_img
ФФУ не включила Ракицкого в состав сборной Украины после его переезда в Россию

Выбор редакции

Политика

Вчера, 11:00

article_img
#ВибориБезБрехні: Проверка на достоверность заявлений Садового, Бойко, Ляшко, Вилкула и Мураева
Футбол

Вчера, 06:06

article_img
Супербоул-2019: Нью Ингленд Пэтриотс выиграл главный трофей в Национальной футбольной лиге
Страны

Вчера, 20:13

article_img
Под угрозой тюрьмы и плетей. Почему в Иране появилась мода на татуировки

ТОП 3

Политика

Вчера, 11:24

article_img
Днепровский райсуд запретил называть Александра Петровского "Нариком"
11078
Политика

Вчера, 14:10

article_img
Выборы-2019. Кто станет президентом и пройдет в Раду - рейтинги
7524
Политика

Вчера, 17:35

article_img
Президентская кампания. Кто из известных политиков подал или не подал документы в ЦИК
6354