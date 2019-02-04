ЦИК отказала в регистрации 24 кандидатам в президенты Вчера, 23:40 837 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода ЦИК Украины Радио Свобода

Руководитель Отдела взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко заявил, что по состоянию на 4 февраля в регистрации кандидатами в президенты было отказано 24 людям.

Основные причины отказа Хивренко охарактеризовал как "тривиальные", передает Громадське.

"Обычно основании таковы: не внесения денежного залога в размере 2,5 миллиона гривен, неполный перечень документов из тех, что предусмотрены законодательством, ошибки и неточности в документах", - заявил Хивренко.

Он также сообщил, что несколько кандидатов подали документы неправильным способом.

Напомним, что воскресенье, 3 февраля стал последним днем для того, чтобы подать в ЦИК необходимые документы.

До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Свою кандидатуру на выборах можно снять не позднее, чем за 23 дня до дня голосования, обратившись в ЦИК.

Избирательная кампания продлится 90 дней, до 31 марта 2019 года. В этот день пройдут президентские выборы.