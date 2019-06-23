Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Елена Сотник
Зачем России возвращаться в ПАСЕ?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

ЦИК отказала соратнику Януковича Клюеву в регистрации кандидатом в нардепы

Вчера, 18:39
2084
Цей матеріал також доступний українською
ЦИК отказала соратнику Януковича Клюеву в регистрации кандидатом в нардепы - фото

ADR / РБК

Андрей Клюев

На заседании в воскресенье, 23 июня, Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву.

Об этом сообщили в гражданской сети Опора.

Андрея Клюева, который выдвигался от Либеральной партии Украины, не допустили к участию в выборах из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года.

В то же время представитель Либеральной партии заявил, что оснований для отказа Клюеву в регистрации нет, поскольку последние пять лет он проживает в оккупированном Донецке, а Донецк — это украинская территория.

По данным Опоры, в общем ЦИК отказала в регистрации почти 20 кандидатам, в том числе народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацкому, из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

Напомним, что Андрей Клюев — один из ближайших соратников Виктора Януковича — выдвигался по 46 округу в Донецкой области.

Согласно закону, кандидат в депутаты должен прожить на территории Украины в течение последних пяти лет перед баллотированием, тогда как Клюев последние пять лет скрывался в других странах.

Читайте также:
 В Бахмуте появился билборд к 9 мая от беглого нардепа Клюева

Последние официальные отметки о пересечении Клюевым госграницы датируются началом января 2014 года.

Теги:   ЦИК Украины Досрочные выборы в ВР Андрей Клюев

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
Финансы

Сегодня, 19:43

img
Вы не можете выиграть все суды с бывшими владельцами Приватбанка — министр финансов
Страны

Сегодня, 13:16

img
В Казахстане произошел взрыв на складах с боеприпасами, люди массово покидают опасный район — видео

ТОП 3

Политика

Вчера, 07:06

img
Откровения Медведчука об украинцах и Гройсмана — о системе. Топ-5 цитат недели
13732
Политика

Сегодня, 02:16

img
ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы
11417
Политика

Вчера, 14:50

img
Авторам учебников советуют называть войну на Донбассе «гражданским конфликтом» — Гриневич
8208

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин