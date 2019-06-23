ЦИК отказала соратнику Януковича Клюеву в регистрации кандидатом в нардепы Вчера, 18:39 2084 Цей матеріал також доступний українською ADR / РБК Андрей Клюев ADR / РБК

На заседании в воскресенье, 23 июня, Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву.

Об этом сообщили в гражданской сети Опора.

Андрея Клюева, который выдвигался от Либеральной партии Украины, не допустили к участию в выборах из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года.

В то же время представитель Либеральной партии заявил, что оснований для отказа Клюеву в регистрации нет, поскольку последние пять лет он проживает в оккупированном Донецке, а Донецк — это украинская территория.

По данным Опоры, в общем ЦИК отказала в регистрации почти 20 кандидатам, в том числе народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацкому, из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.

Напомним, что Андрей Клюев — один из ближайших соратников Виктора Януковича — выдвигался по 46 округу в Донецкой области.

Согласно закону, кандидат в депутаты должен прожить на территории Украины в течение последних пяти лет перед баллотированием, тогда как Клюев последние пять лет скрывался в других странах.

Читайте также: В Бахмуте появился билборд к 9 мая от беглого нардепа Клюева

Последние официальные отметки о пересечении Клюевым госграницы датируются началом января 2014 года.