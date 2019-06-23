ЦИК отказала соратнику Януковича Клюеву в регистрации кандидатом в нардепы
На заседании в воскресенье, 23 июня, Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в народные депутаты экс-главе Администрации президента Андрею Клюеву.
Об этом сообщили в гражданской сети Опора.
Андрея Клюева, который выдвигался от Либеральной партии Украины, не допустили к участию в выборах из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года.
В то же время представитель Либеральной партии заявил, что оснований для отказа Клюеву в регистрации нет, поскольку последние пять лет он проживает в оккупированном Донецке, а Донецк — это украинская территория.
По данным Опоры, в общем ЦИК отказала в регистрации почти 20 кандидатам, в том числе народным депутатам Владимиру Парасюку и Аркадию Корнацкому, из-за несоответствия представленных документов требованиям законодательства.
Напомним, что Андрей Клюев — один из ближайших соратников Виктора Януковича — выдвигался по 46 округу в Донецкой области.
Согласно закону, кандидат в депутаты должен прожить на территории Украины в течение последних пяти лет перед баллотированием, тогда как Клюев последние пять лет скрывался в других странах.
Последние официальные отметки о пересечении Клюевым госграницы датируются началом января 2014 года.