ЦИК официально назвала дату второго тура и утвердила вид бюллетеней Сегодня, 18:52 1249 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / VALENTYN OGIRENKO REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года, утвердили в Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Такое постановление в ходе заседания Центризбиркома в воскресенье, 7 апреля, единогласно приняли члены комиссии. ЦИК также утвердила формат, цвет и текст избирательного бюллетеня на второй тур выборов президента.

Комиссия постановила, что текст бюллетеня для повторного голосования печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200х150мм голубовато-серого цвета с двухцветным водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

Также ЦИК постановила, что бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, на 0,5% превышающем количество избирателей, которые по своему избирательному адресу относятся к соответствующему участку по данным Госреестра избирателей по состоянию на 6 апреля 2019 года, с возможным отклонением указанного количества с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении.

Для каждого специального избирательного участка бюллетени будут также изготавливаться в количестве, на 0,5% превышающем ориентировочное количество избирателей, которые будут включены в список избирателей на участке.

Комиссия также утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования 21 апреля 2019 и внесла изменения в единые сметы расходов ОИК по выборам президента Украины 6 территориальных избирательных округов.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).