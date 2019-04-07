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Спецтема: Выборы президента Украины

ЦИК объявляет официальные результаты первого тура президентских выборов – онлайн

Сегодня, 12:35
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ЦИК объявляет официальные результаты первого тура президентских выборов – онлайн - фото

Vasily Fedosenko/Reuters

В Центральной избирательной комиссии в воскресенье, 7 апреля, обнародуют официальные результаты очередных президентских выборов.

В 12.15 началось заседание Центральной избирательной комиссии (пл. Леси Украинки, 1, 2-й этаж, зал заседаний), на котором устанавливают официальные результаты очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

На данный момент представители территориальных избирательных округов регионов Украины отчитываются об окончательных результатах голосования.

Доклады проходят от представителей по алфавиту. Первой докладывала ответственная за территориальные избирательные комиссии в Винницкой области.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.

Теги:   Петр Порошенко Владимир Зеленский Президентские выборы 2019 ЦИК Украины Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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