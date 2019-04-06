ЦИК объявила время и дату установления официальных результатов первого тура выборов Вчера, 19:09 1962 Цей матеріал також доступний українською Vasily Fedosenko / Reuters Заседание состоится в 12:00 Vasily Fedosenko / Reuters

В Центральной избирательной комиссии официально заявили, что в воскресенье, 7 апреля, обнародуют официальные результаты очередных президентских выборов.



Об этом говорится на сайте ведомства.



"7 апреля, ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (пл. Леси Украинский, 1, 2-й этаж, зал заседаний), на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины от 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.