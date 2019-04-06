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Спецтема: Выборы президента Украины

ЦИК объявила время и дату установления официальных результатов первого тура выборов

Вчера, 19:09
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ЦИК объявила время и дату установления официальных результатов первого тура выборов - фото

Vasily Fedosenko / Reuters

Заседание состоится в 12:00

В Центральной избирательной комиссии официально заявили, что в воскресенье, 7 апреля, обнародуют официальные результаты очередных президентских выборов.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"7 апреля, ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (пл. Леси Украинский, 1, 2-й этаж, зал заседаний), на котором предусматривается установление официальных результатов очередных выборов президента Украины от 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли шоумен Владимир Зеленский и нынешний президент страны Петр Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Перед этим в пятницу, 19 апреля, должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко.

Теги:   Владимир Зеленский Петр Порошенко ЦИК Украины Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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