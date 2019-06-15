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ЦИК не зарегистрировала беглого нардепа Онищенко для участия в парламентских выборах

Вчера, 17:51
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ЦИК не зарегистрировала беглого нардепа Онищенко для участия в парламентских выборах - фото

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Центральная избирательная комиссия отказала внефракционному народному депутату Александру Онищенко в регистрации для участия в выборах в Раду по мажоритарному округу.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Центризбирком мотивировал свой отказ несоблюдением требования закона о проживании в Украине в течение последних 5 лет.

«Комиссия отказала в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Онищенко А.Р., выдвинутого Социалистической партией Украины в ОИО № 93, поскольку, в частности, им не соблюдены требования Конституции Украины и избирательного закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины», — сказано в сообщении.

Также Центризбирком отказал в регистрации четырем кандидатам в народные депутатов в одномандатных избирательных округах (ОИО) в связи с отсутствием некоторых документов.

Всего ЦИК зарегистрировала 362 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах по состоянию на субботу, 15 июня.

Напомним, 9 июня появилась информация о том, что Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах. Позже стало известно, что беглый нардеп Онищенко подал документы в ЦИК.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча через псевдобиржи, что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.

Теги:   Александр Онищенко ЦИК Украины

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