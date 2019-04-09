ЦИК не будет менять постановление для проведения дебатов на стадионе Сегодня, 15:27 215 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Дебаты кандидатов в президенты должны отвечать базовым принципам, подчеркнула Слипачук REUTERS/Valentyn Ogirenko

Центральная избирательная комиссия не видит оснований, чтобы изменить в постановлении для проведения дебатов кандидатов в президенты место на НСК Олимпийский.

Об этом заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.



"Сегодня ЦИК не видит оснований для изменения своего постановления, которое, как я изначально подчеркнула, четко соответствует международным стандартам проведения теледебатов такого порядка", - отметила она.

Слипачук также отметила, что ни один из штабов кандидатов не обращался с просьбой изменения постановления.

Она также напомнила четыре базовых принципа, которые должны быть соблюдены при проведении дебатов, в частности, дебаты должна провести независимая компания.

Дебаты должны быть вседоступны: все телерадиокомпании должны иметь доступ к сигналу.

Кроме того, у дебатов должна быть четкая структура: тайминг, вступительное слово, заключительное слово, тайминг на вопросы и ответы.

И четвертый принцип - недопустимость агитационной символики. То есть в студии не должно быть никакой символики в отношении одного или другого кандидата, а ведущий не должен быть никем другим, кроме как модератором.

Накануне Порошенко заявил, что ждет шоумена на дебаты 14 апреля на стадионе НСК Олимпийский.

В ответ на это Зеленский записал видеообращение с требованием провести дебаты 19 апреля.

В БПП же заявили, что Порошенко готов дебатировать с Зеленским и 14, и 19 апреля.

В ЦИК отметили, что официальные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проводиться в студии Суспільного.