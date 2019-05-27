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ЦИК: На выборы в Раду нужно в два раза больше бюллетеней, чем на президентские

Сегодня, 18:42
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ЦИК: На выборы в Раду нужно в два раза больше бюллетеней, чем на президентские - фото

Радио Свобода

В ЦИК заявили, что на бюллетени понадобится огромная сумма денег

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко заявил, что ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней для голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду составлял более 290 миллионов гривен.

Об этом сообщает Укринформ.

«Я понимаю, что всех интересует вопрос избирательных бюллетеней. Это сложная процедура. И мы должны понимать, что их (избирательных бюллетеней — ред.) ожидаемая стоимость более 290 млн грн. Это огромная сумма», — сказал он.

Радченко отметил, что бюллетеней нужно будет изготовить примерно вдвое больше, чем на президентских выборах, поскольку есть выборы по одномандатным округам — это более 30 млн бюллетеней, и выборы по общенациональному многомандатному избирательному округу — это также более 30 млн бюллетеней.

«Это означает, что на предприятии-изготовителе лежит такая нагрузка, которую просто невозможно будет выполнить», — сказал он.

При этом, как отметил Радченко, закон о публичных закупках предусматривает очень сжатые сроки для изготовления избирательных бюллетеней — 17 дней, а учитывая большую сумму закупки минимальная продолжительность тендерных процедур составит 48 дней.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

Теги:   Бюллетени ЦИК Украины Досрочные выборы в ВР

Спецтема   Выборы в Раду

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