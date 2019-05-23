Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Тарас Прохасько
Новый украинец Зеленский
Владимир Спиваковский
Умные ребята. Задайте себе эти 12 вопросов
Иван Яковина
Деньги Кремля и скандал в Австрии. Две вещи, которые пугают
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

ЦИК: Избирательная кампания начнется 24 мая, ее невозможно остановить

Вчера, 13:07
1671
Цей матеріал також доступний українською
ЦИК: Избирательная кампания начнется 24 мая, ее невозможно остановить - фото

REUTERS/Valentin Ogirenko

Глава ЦИК Татьяна Слипачук

В ЦИК Украины заявили, что кампания по выборам в Верховную Раду начнется 24 мая, обжалование указа о досрочных выборах никак не повлияет на избирательный процесс.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

«Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации закона, то есть, с 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения о его начале», — цитирует Слипачук Интерфакс-Украина.

Слипачук добавила, что обжалование указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

«Нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим», — сказала она.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвалвнеочередное заседание на 22 мая.

Указ вступил в силу 23 мая.

Общественная организация Спильна справа подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.

Теги:   Парламентские выборы Верховная Рада ЦИК Украины

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Культура

Сегодня, 22:45

img
В Крым — домой. Дневники 72-го Каннского кинофестиваля
Теннис

Сегодня, 16:52

img
Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Страсбурге — видео
События

Сегодня, 10:52

img
Хомчак про Иловайск: Я выходил вместе с бойцами и мог погибнуть

ТОП 3

Политика

Вчера, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»
38132
Политика

Вчера, 19:29

img
Зеленский прокомментировал отказ Рады рассматривать законопроект о выборах
30660
Политика

Вчера, 14:13

img
Рада отказалась рассматривать законопроекты Зеленского
29893