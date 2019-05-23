ЦИК: Избирательная кампания начнется 24 мая, ее невозможно остановить Вчера, 13:07 1671 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentin Ogirenko Глава ЦИК Татьяна Слипачук REUTERS/Valentin Ogirenko

В ЦИК Украины заявили, что кампания по выборам в Верховную Раду начнется 24 мая, обжалование указа о досрочных выборах никак не повлияет на избирательный процесс.

Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

«Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после публикации закона, то есть, с 24 мая 2019 года без принятия Центральной избирательной комиссией какого-либо решения о его начале», — цитирует Слипачук Интерфакс-Украина.

Слипачук добавила, что обжалование указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

«Нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим», — сказала она.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвалвнеочередное заседание на 22 мая.

Указ вступил в силу 23 мая.

Общественная организация Спильна справа подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов.