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ЦИК: Агитацию перед вторым туром выборов можно начинать с 8 апреля

Сегодня, 09:58
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ЦИК: Агитацию перед вторым туром выборов можно начинать с 8 апреля - фото

Valentyn Ogirenko/Reuters

В ЦИК озвучили правила подготовки ко второму туру выборов

С понедельника, 8 апреля, украинцы имеют право участвовать в агитационных кампаниях за кандидатов в президенты. 

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, пишет Укринформ.

"Наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность, принимать участие в агитационной кампании каждого из кандидатов", - пояснила она.

Слипачук добавила, что до этого такая предвыборная агитация была вне рамок действующего законодательства.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.

Теги:   Агитация ЦИК Украины Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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