ЦИК: Агитацию перед вторым туром выборов можно начинать с 8 апреля Сегодня, 09:58 154 Цей матеріал також доступний українською Valentyn Ogirenko/Reuters В ЦИК озвучили правила подготовки ко второму туру выборов Valentyn Ogirenko/Reuters

С понедельника, 8 апреля, украинцы имеют право участвовать в агитационных кампаниях за кандидатов в президенты.

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, пишет Укринформ.

"Наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность, принимать участие в агитационной кампании каждого из кандидатов", - пояснила она.

Слипачук добавила, что до этого такая предвыборная агитация была вне рамок действующего законодательства.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.



