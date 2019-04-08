ЦИК: Агитацию перед вторым туром выборов можно начинать с 8 апреля
С понедельника, 8 апреля, украинцы имеют право участвовать в агитационных кампаниях за кандидатов в президенты.
Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, пишет Укринформ.
"Наши кандидаты имеют возможность юридически, и наши граждане имеют возможность, принимать участие в агитационной кампании каждого из кандидатов", - пояснила она.
Слипачук добавила, что до этого такая предвыборная агитация была вне рамок действующего законодательства.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур выборов пройдет 21 апреля.
С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.